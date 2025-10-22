¡Van con todo! Tres equipos brillan esta noche en 'La Gran Batalla'

Avanza la competencia en “La Gran Batalla”, y esta noche tres equipos llegan al escenario más grande de la televisión boliviana para desplegar todo su talento y conquistar el apoyo de sus compañeros, con la posibilidad de obtener un importante beneficio.

Aunque esta semana no habrá eliminación, los participantes se esfuerzan al máximo para sorprender al público y a los exigentes jueces, quienes no dejan pasar ningún error.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla se presentarán:

Rodrigo Giménez y la Academia Fire Steps Sisi y la Academia Passion Dance Susana Rivero y la Academia La Fábrica

El pasado lunes, los primeros equipos inauguraron esta dinámica con espectaculares coreografías. Al finalizar todas las presentaciones, los competidores votarán por la mejor actuación de cada día, en una gala que promete grandes emociones y momentos inolvidables.

No te pierdas “La Gran Batalla” desde las 20:45 por Red Uno, y sigue cada detalle a través de las redes sociales oficiales del programa.

Mira la programación en Red Uno Play