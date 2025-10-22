TEMAS DE HOY:
Juicio Odalys Vaquiata Accidente de Tránsito en Melga Maltrato animal en Cochabamba

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Van con todo! Tres equipos brillan esta noche en 'La Gran Batalla'

Los equipos, conformados por famosos y academias de baile, prometen contagiar al público con su alegría y creatividad.

Silvia Sanchez

21/10/2025 20:06

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Avanza la competencia en “La Gran Batalla”, y esta noche tres equipos llegan al escenario más grande de la televisión boliviana para desplegar todo su talento y conquistar el apoyo de sus compañeros, con la posibilidad de obtener un importante beneficio.

Aunque esta semana no habrá eliminación, los participantes se esfuerzan al máximo para sorprender al público y a los exigentes jueces, quienes no dejan pasar ningún error.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla se presentarán:

  1. Rodrigo Giménez y la Academia Fire Steps

  2. Sisi y la Academia Passion Dance

  3. Susana Rivero y la Academia La Fábrica

El pasado lunes, los primeros equipos inauguraron esta dinámica con espectaculares coreografías. Al finalizar todas las presentaciones, los competidores votarán por la mejor actuación de cada día, en una gala que promete grandes emociones y momentos inolvidables.

No te pierdas “La Gran Batalla” desde las 20:45 por Red Uno, y sigue cada detalle a través de las redes sociales oficiales del programa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD