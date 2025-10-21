TEMAS DE HOY:
VIDEO: Coche ‘gordofóbico’ desata indignación en Argentina

Un video muestra al vehículo circulando con la frase “gordas NO” en luces LED colocadas en el parabrisas, generando indignación y debate.

Ligia Portillo

21/10/2025 10:36

VIDEO: Coche ‘gordofóbico’ desata indignación en Argentina. Foto: Captura de pantalla
Argentina

Un vehículo que circulaba por calles de Argentina se volvió viral por un mensaje considerado ofensivo y discriminatorio. Equipado con luces LED que mostraban la leyenda “gordas NO”, el coche generó polémica inmediata en redes sociales, donde usuarios denunciaron el hecho como una clara incitación al odio.

El video que registró el polémico mensaje provocó un debate encendido, mientras muchos exigen sanciones al conductor por promover la discriminación, otros consideran que se trata de una “simple broma”, lo que no ha logrado calmar la indignación general.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de lucha contra la discriminación hicieron un llamado a las autoridades para investigar el caso y determinar si corresponde algún tipo de multa o acción legal contra el propietario del vehículo.

El hecho evidencia, según expertos, la necesidad de reforzar la conciencia social y las políticas públicas contra los mensajes de odio, que incluso en medios aparentemente “inofensivos” pueden afectar la dignidad de las personas.

Mira el video:

 

