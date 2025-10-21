Presidente de la Federación marroquí: “Argentina tuvo que habernos matado para ser campeón del Mundial Sub-20”

Para que Argentina hubiera ganado la final del Mundial Sub-20 en Chile “habría tenido que matarnos a todos”, afirmó el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, sobre la histórica victoria de los “cachorros” marroquíes en la Copa del Mundo.

Lekjaa hizo estas declaraciones en un encuentro con la delegación marroquí que participará en el Mundial Sub-17, que se organizará entre el 3 y el 17 de noviembre en Catar.

“En Chile dije una sola cosa a sus colegas: para que Argentina gane esta final debería matarnos a todos, y yo el primero, y mataros a vosotros, los jugadores y el cuerpo técnico, porque si tenemos a diez jugadores y un portero vamos a ganar. Hay que morir en el campo”, dijo Lekjaa en este encuentro, publicado en la cuenta de la FRMF en redes sociales.

El presidente de la federación marroquí animó a los jugadores a tener una mentalidad ganadora.

“La actitud no es un eslogan (…) No hay que complicarse con filosofías, hay que jugar plenamente vuestra competición con un solo objetivo: volver, como vuestros colegas, con esta copa. Y tenéis la posibilidad de hacerlo. Tenemos un problema con la actitud, y es que hemos censurado la ambición”.

En su mensaje, Lekjaa añadió que las expectativas del público marroquí han cambiado: “El equipo nacional (la selección nacional absoluta) se clasificó a la Copa del Mundo de 2026 y, para el marroquí, es algo normal y evidente. Pero cuando habéis ganado la copa africana, los marroquíes se alegraron”.

En el mismo sentido, el directivo añadió que “más de un millón de marroquíes salieron a las calles” en la madrugada del lunes para celebrar la hazaña del equipo Sub-20 cuando ganó el Mundial de Chile.

La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, se convirtió este domingo en la segunda africana, después de Ghana en 2009, en ganar un Mundial Sub-20, y lo hizo ante la todopoderosa Argentina, selección más premiada en la categoría, con seis títulos.

Mira la programación en Red Uno Play