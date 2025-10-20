TEMAS DE HOY:
El fenómeno Marruecos: la clave de su éxito en el Mundial Sub-20

La infraestructura deportiva de primer nivel, la preparación internacional de sus jugadores y la visión del Rey Mohamed VI explican el triunfo de Marruecos sobre Argentina en la final del Mundial Sub-20. 

Martin Suarez Vargas

20/10/2025 12:14

Foto: Internet.
Marruecos.

El éxito de Marruecos en el Mundial Sub-20, donde derrotó a Argentina por 2-0 en la final, no es casualidad. La monarquía del país, encabezada por el Rey Mohamed VI, ha puesto especial atención al desarrollo del fútbol durante sus 26 años de gobierno, creando una sociedad con la Federación Marroquí para construir un complejo deportivo de primer nivel mundial.

El Complejo Rey Mohamed VI cuenta con cinco hoteles de cinco estrellas, ocho canchas con normativa FIFA , salas de estudio para los jugadores, instalaciones médicas y clínicas dentales, según medios internacionales como DSports. Este centro permite que los jugadores se preparen para competir en la liga local o dar el salto al exterior.

El desempeño de la selección marroquí en torneos recientes también refleja esta planificación: en el Mundial de Qatar llegaron hasta semifinales, eliminando a España en octavos y a Portugal en cuartos antes de caer ante Francia por 2-0.

En la final del Sub-20 con Argentina, cinco de los once titulares nacieron en Europa y su entrenador el belga Mohamed Ouahbi, simboliza la conexión con el viejo continente.

Además, se estima que 3,1 millones de personas nacidas en Marruecos viven en el extranjero, principalmente en Europa, lo que hace que un triunfo internacional tenga repercusión y orgullo más allá de las fronteras nacionales. Casos como el de Achraf Hakimi, nacido en Madrid y que vistió la camiseta juvenil de España antes de optar por Marruecos, representan esta doble identidad que fortalece al equipo.

