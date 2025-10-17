¿Abuela embarazada? Desata debate sobre la maternidad después de los 60 años (Video)

Un video publicado en TikTok por el usuario venezolano @angelbtf ha generado furor en redes sociales: su abuela, una mujer de la tercera edad, aparece en una clínica mientras le realizan un ultrasonido abdominal, afirmando estar embarazada. La publicación ya supera los 10 millones de reproducciones, acumula 895 mil reacciones y más de 2,800 comentarios, muchos de ellos cuestionando la veracidad del embarazo y otros deseándole bienestar a la futura madre.

“A mi abuela le están haciendo un examen porque salió embarazada después de vieja. Y eso que no sale, pero me parece extraño, cuando van los técnicos está siempre sola en casa”, se lee en el video. En otra grabación, la mujer expresa su deseo de tener una hija. Sin embargo, numerosos usuarios han desmentido el supuesto embarazo, asegurando que el ultrasonido se realizó en su pierna y que todo podría tratarse de un montaje para ganar interacción en redes.

El caso ha puesto sobre la mesa una pregunta que despierta gran curiosidad y debate: ¿puede una mujer embarazarse después de los 60 años? La respuesta es sí, aunque con matices. Los avances en medicina reproductiva permiten que mujeres postmenopáusicas logren un embarazo mediante técnicas como la ovodonación, que consiste en fecundar óvulos de una donante joven con el esperma de la pareja o de un donante, para luego implantarlos en el útero de la mujer receptora previamente preparada hormonalmente.

En otros casos, mujeres que congelaron sus propios óvulos antes de los 35 años pueden recurrir a ellos años después, manteniendo intacta la calidad ovárica de la juventud. Este procedimiento ha revolucionado la posibilidad de posponer la maternidad.

No obstante, los especialistas advierten que un embarazo después de los 60 años implica riesgos médicos importantes. El cuerpo puede no estar naturalmente preparado para sostener una gestación, aumentando las probabilidades de hipertensión, diabetes gestacional, parto prematuro, cesárea y complicaciones cardiovasculares y metabólicas tanto para la madre como para el bebé.

Mientras tanto, en TikTok, la historia de esta abuela sigue dividiendo opiniones entre quienes celebran la ilusión de la maternidad tardía y quienes dudan de la autenticidad del video.

