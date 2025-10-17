“¡No fue una riña, fue un asesinato!”: Familia de Alexis pide justicia en Cochabamba (Video)

El brutal crimen a una joven madre en Cochabamba sigue generando indignación. Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo Alexis, una joven madre de 30 años, es derribada al suelo y golpeada salvajemente por varios hombres y mujeres, sin que nadie intervenga para detener la agresión.

El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de octubre, cerca del mediodía, en la zona de la Base Aérea. La víctima había asistido a una reunión por el cumpleaños de una amiga cuando una discusión entre la agasajada y su pareja se tornó violenta. Al intentar defenderla, Alexis fue atacada sin piedad.

En las imágenes se observa cómo cae al piso y recibe golpes y patadas, especialmente en la cabeza. “Le pegaba en la cabeza, le pisaba la cabeza. Cuando ella quiso pararse, él le dio otra patada y ya no se movió más. Murió ahí mismo”, relató una testigo con la voz entrecortada.

Alexis fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

La familia de la víctima exige justicia y denuncia que el principal acusado podría beneficiarse con una tipificación menor del delito. “Lo que queremos es que la jueza y el fiscal cambien la tipología. No fue una riña, fue un asesinato. Las cámaras lo demuestran. Él volvió a atacarla cuando ya estaba en el piso y la pateó hasta matarla”, manifestó una familiar.

Asimismo, revelaron que el agresor tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. “Tiene dos antecedentes penales, uno lo hizo borrar para entrar a la audiencia. Es una persona agresiva y peligrosa. No queremos que esté solo seis meses en San Sebastián. Queremos que lo trasladen a El Abra y que reciba la pena máxima”, reclamaron.

