Revelan resultados de la autopsia realizada al fallecido vicepresidente de Entel, Juan Óscar Alfaro

El fiscal Gustavo Chambi informó este viernes sobre la causa de muerte de Alfaro, reportada la jornada anterior. La autoridad reveló que el fallecimiento se produjo por un golpe compatible con “traumatismo cráneo encefálico cerrado”; sin embargo, aclaró que ahora se investiga si este hecho fue producto de una caída o de una agresión física.

Chambi afirmó que, tras la autopsia, se indaga si la muerte ocurrió por intervención de otra persona o si se trató de un accidente.

Alfaro Lara tuvo una amplia trayectoria en la función pública, con cargos en instituciones como YPFB, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Vicepresidencia del Estado y, más recientemente, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

El diputado Omar Yujra expresó su pesar por la pérdida a través de sus redes sociales, destacando su legado y compromiso:

“Despedimos con profundo pesar a nuestro hermano Juan Óscar Alfaro Lara. Su compromiso, entrega y firme convicción por un país más justo permanecerán en nuestra memoria”, manifestó Yujra.

Mira la programación en Red Uno Play