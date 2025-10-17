¡Todo quedó grabado! Dos delincuentes irrumpieron en un edificio de Cochabamba (Video)

La tranquilidad de los vecinos de la OTB Magisterio se vio alterada recientemente cuando dos delincuentes ingresaron a un edificio, todo registrado por las cámaras de vigilancia del lugar.

Las imágenes muestran cómo los ladrones, encapuchados y con barbijo para evitar ser identificados, utilizan una herramienta para forzar la puerta principal y acceden en cuestión de segundos.

Una vez dentro, recorrieron los pasillos, inspeccionando los departamentos y observando por las ventanas, generando alarma entre los residentes. Los vecinos alertaron de inmediato sobre lo ocurrido, pero los delincuentes lograron escapar antes de la llegada de la policía.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para extremar precauciones y revisan las grabaciones de seguridad en busca de pistas que permitan dar con los responsables.

Mira el video:

