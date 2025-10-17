TEMAS DE HOY:
¿Su carnet está vencido? Este domingo podrá votar si no supera un año de caducidad

No renovar el carnet ya no será un obstáculo para votar, si tu cédula no supera un año de vencimiento, podrás participar en las elecciones. El TSE busca garantizar la mayor participación ciudadana este domingo.

Ligia Portillo

17/10/2025 7:01

¿Su carnet está vencido? Este domingo podrá votar si no supera un año de caducidad. Foto: ABI
Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que las personas cuyo carnet de identidad esté vencido podrán votar en las elecciones generales del 19 de octubre, siempre que el documento no haya superado un año de caducidad. La medida busca garantizar la mayor participación ciudadana en la jornada electoral.

Desde el TSE explicaron que el carnet de identidad es el único documento válido para sufragar. Sin embargo, se aceptará su uso si el vencimiento no sobrepasa los 12 meses. Además, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) indicó que el flujo diario de ciudadanos que acuden para tramitar su documento, se duplicó.

Durante la votación, el carnet quedará bajo custodia de los jurados electorales mientras el ciudadano emite su voto y será devuelto junto con el certificado de sufragio.

Recordar que las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que estén acompañadas de menores tendrán preferencia para votar, sin necesidad de hacer fila. 

Asimismo, se aplicará el voto asistido para personas con discapacidad o ceguera. En este caso, los jurados acompañarán al elector y, para los no videntes, se utilizará una plantilla en sistema braille con los nombres de los candidatos.

Por último, quienes no puedan votar por encontrarse fuera de su lugar de residencia podrán tramitar su certificado de impedimento de sufragio en los 30 días posteriores a la elección, presentando el pasaje o justificativo correspondiente.

