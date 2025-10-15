VIDEO: Subió al micro, se cayó y murió en la avenida 9 de Abril de Cochabamba

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando un hombre perdió la vida tras caer de un microbús en plena vía pública.

Según los primeros informes, la víctima, un hombre de sexo masculino, abordó un vehículo de la línea 27 alrededor de las 8:20 a.m. con destino a la cancha de la zona. Aparentemente, al no asegurarse correctamente al vehículo y al no estar cerrada la puerta, cayó a la capa asfáltica apenas una cuadra después de iniciar su viaje.

Personal de emergencias, incluido el cuerpo de bomberos y varias ambulancias, acudió de inmediato al lugar, pero lamentablemente la víctima ya había fallecido. El sector se mantiene resguardado mientras familiares, representantes del sindicato de transporte y la policía realizan las investigaciones correspondientes.

El hecho ha causado conmoción entre los vecinos y usuarios del transporte público, y las autoridades instan a extremar precauciones al abordar este tipo de transporte para evitar accidentes similares.

