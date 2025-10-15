¡Cochabamba prepara el árbol navideño más grande del país!

La magia de la Navidad volverá a iluminar Cochabamba con un espectáculo sin precedentes: el árbol navideño más grande de Bolivia se levantará este año a los pies del imponente Cristo de la Concordia, en el cerro de San Pedro. Se prevé que mida más de 40 metros de altura, superando incluso la marca del año pasado, cuando alcanzó los 38 metros.

“El año pasado subimos unos metros más de lo que era anteriormente. Este año va a volver a crecer un poco más. Lo hemos regado bastante bien. Así que este año va a crecer unos metros más, vamos a seguir teniendo el árbol más grande de Bolivia”, aseguró René Quiroga, director de Obras Públicas de la Alcaldía.

La instalación del árbol, que comenzará en los próximos días, no solo busca consolidar a Cochabamba como la ciudad de la Navidad, sino también fomentar el turismo nocturno y generar un espacio de encuentro para familias y niños, quienes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de luces, colores y sorpresas.

Pero la novedad no termina allí. La ciudad también tendrá un segundo árbol de grandes dimensiones instalado en el Prado de la zona sur, sobre la avenida Suecia, replicando la majestuosidad del primero.

“Con todo, dejando un gran espíritu navideño que creo que es muy importante para las familias, para los niños, y obviamente este año no va a ser diferente. Vamos a tener muchas sorpresas”, destacó Quiroga. “La Navidad no solo embellece la ciudad, sino que también impulsa el turismo local y la economía de la región”.

Cochabamba se prepara así para brillar más que nunca, con luces que prometen encender la ilusión y la emoción de grandes y pequeños, consolidando su tradición de tener los árboles navideños más grandes del país.

