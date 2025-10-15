[Imágenes fuertes] Así golpearon a la mujer que murió al defender a su amiga en Cochabamba

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad revelan la brutalidad del crimen que conmociona a Cochabamba; una mujer es derribada al suelo y golpeada salvajemente por varias personas —hombres y mujeres— sin que nadie intervenga para detener la agresión.

El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de octubre, cerca del mediodía, en la zona de la Base Aérea. La víctima, una joven madre de 30 años, había asistido a una reunión por el cumpleaños de su amiga, donde estalló una discusión entre la agasajada y su pareja. Al intentar defenderla, la situación se tornó violenta.

En el video se observa cómo la víctima cae al piso y es atacada a golpes y patadas. Testigos aseguran que el principal agresor la pateó directamente en la cabeza y luego le dio un pisotón, causándole un trauma craneoencefálico severo que terminó con su vida en plena vía pública.

“Le pegaba en la cabeza, le pisaba la cabeza. Cuando ella quiso pararse, él le dio otra patada y ya no se movió más. Murió ahí mismo”, relató una testigo con la voz entrecortada.

La mujer fue trasladada a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo.

Ahora, la familia denuncia que los implicados en el asesinato podrían ser liberados. “No vamos a permitir que este crimen quede impune”, expresaron los allegados, que convocaron a una protesta este jueves a las 18:00 en puertas del penal de San Sebastián varones para exigir justicia.

Mientras tanto, las imágenes del video siguen generando indignación y repudio en redes sociales, donde de usuarios piden que los agresores enfrenten todo el peso de la ley.

