Policial

Revelan resultados de la autopsia del cuerpo hallado flotando y encadenado en el río Chimoré

Dos comunarios dieron la alerta a la Policía tras identificar el cadáver de una persona muy cerca de la ladera del río.

Silvia Sanchez

15/10/2025 18:38

Cochabamba, Bolivia

Un macabro hallazgo se registró en el río Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, donde dos comunarios que se encontraban pescando descubrieron el cuerpo sin vida de una persona flotando cerca de uno de los pilares del puente.

Tras la llegada del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se procedió al levantamiento legal del cadáver, que tenía las manos unidas con una cadena metálica. Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible identificar signos externos de violencia, aunque se estableció una data de muerte de entre dos y tres días antes del hallazgo.

El cuerpo vestía una polera negra, pantalón jeans azul y calzados tipo tenis negros, y hasta el momento no ha sido identificado.

Según el informe médico forense, la causa de la muerte fue anoxia anóxica, asfixia mecánica por sumersión y oclusión intrínseca de vías respiratorias.

El caso se encuentra en proceso de investigación y es de conocimiento del Ministerio Público, que indaga las circunstancias del hecho y busca determinar la identidad de la víctima.

 

