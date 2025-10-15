TEMAS DE HOY:
Robo bicicleta hombre encadenado Abuso a menores

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Interpol activa sello rojo para Luis Marcelo Arce

Marcelo Arce Mosqueira enfrenta una denuncia por violencia familiar y ahora tiene una orden de captura internacional emitida por Interpol.

Silvia Sanchez

15/10/2025 17:04

Foto Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

El director nacional de Interpol, Juan Carlos Bazoalto, informó este miércoles que se activó la notificación de sello rojo contra Marcelo Arce Mosqueira, quien enfrenta un proceso por violencia familiar y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

“Se activó la notificación roja en contra de esa persona, con todos los procedimientos cumplidos a cabalidad, por el delito de violencia intrafamiliar”, dijo Bazoalto a Red Uno. Explicó que, de esta manera, cualquier país que forme parte de Interpol, dará aviso a Bolivia si tienen información sobre la persona en cuestión.

 

La denuncia fue presentada en septiembre por la entonces pareja de Arce Mosqueira, Mary Carmen C. B., quien, según el informe médico forense, presentó 12 días de impedimento a raíz de una presunta golpiza.

Imagen captura RR.SS.

Esta es la orden de aprehensión vigente contra Luis Marcelo Arce.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD