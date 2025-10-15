Interpol activa sello rojo para Luis Marcelo Arce

El director nacional de Interpol, Juan Carlos Bazoalto, informó este miércoles que se activó la notificación de sello rojo contra Marcelo Arce Mosqueira, quien enfrenta un proceso por violencia familiar y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

“Se activó la notificación roja en contra de esa persona, con todos los procedimientos cumplidos a cabalidad, por el delito de violencia intrafamiliar”, dijo Bazoalto a Red Uno. Explicó que, de esta manera, cualquier país que forme parte de Interpol, dará aviso a Bolivia si tienen información sobre la persona en cuestión.

La denuncia fue presentada en septiembre por la entonces pareja de Arce Mosqueira, Mary Carmen C. B., quien, según el informe médico forense, presentó 12 días de impedimento a raíz de una presunta golpiza.

