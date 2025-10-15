La Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) informó sobre la aprehensión de tres mujeres en la ciudad de El Alto, acusadas de vender de manera ilegal fibra de vicuña y sus derivados en la tradicional Feria San Luis.

“Se ha procedido a realizar un operativo en la feria y se logró el decomiso de fibra de vicuña, las cuales estaban siendo vendidas por comerciantes del lugar de manera ilegal, y se tiene aprehendidas a tres personas”, informó el director departamental de Pofoma, coronel Aldring Cordero.

El jefe policial detalló que se decomisaron aproximadamente tres kilos de fibra de vicuña e instó a la población a no adquirir estos productos en el mercado negro, ya que provienen de la caza furtiva y su comercialización carece de autorización legal.

La venta legal de este material debe realizarse únicamente a través de la Asociación Nacional de Manejadores de Vicuñas (ANMV) y bajo el procedimiento establecido para obtener la certificación de “Marca Vicuña Bolivia”, conforme al Decreto Supremo 0385 del 16 de diciembre de 2009.

La vicuña es una especie protegida por convenios internacionales y normativas nacionales, al ser considerada un recurso valioso y estratégico de la biodiversidad boliviana.

