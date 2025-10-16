VIDEO: Así robaron un celular en una pizzería de la av. Alemania en Santa Cruz

Un antisocial ingresó a una pizzería ubicada entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Alemania, en Santa Cruz, y robó un teléfono celular que se encontraba en el área de la caja. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y fue registrado por las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes se observa al sujeto vistiendo una polera azul, gorra y short, ingresando al negocio con una bolsa en la mano. Aprovechando la ausencia de la encargada, se dirige directamente hacia la caja, toma el celular, lo guarda en el bolsillo y se retira caminando con total tranquilidad.

Los trabajadores explicaron que el robo ocurrió cuando la encargada salió brevemente a atender a un inquilino del lugar.

“Fue solo un momento, y en ese instante el hombre entró, agarró el celular y se fue como si nada”, comentó. Además, señalaron que el sujeto parecía estar bajo efectos de alguna sustancia.

Los dueños del negocio ya entregaron las grabaciones a la Policía, con la esperanza de que se logre identificar y capturar al responsable. Por ahora, el delincuente continúa prófugo, y no se descarta que esté vinculado a otros hechos delictivos en la zona.

Finalmente, los vecinos y comerciantes del área denunciaron que los robos se han vuelto constantes, atribuyendo los hechos a la presencia de personas en situación de calle, pandilleros y consumidores de droga. Piden a las autoridades mayor patrullaje policial para garantizar la seguridad de la zona.

