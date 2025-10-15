TEMAS DE HOY:
Policial

Identifican a joven arrollado por cisterna; chofer quedó aprehendido y será cautelado

El hecho dejó una impactante escena: testigos registraron imágenes donde se observa una de las llantas del camión aún sobre parte del cuerpo de la víctima.

Charles Muñoz Flores

15/10/2025 14:02

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un trágico hecho de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el octavo anillo de la avenida Santos Dumont, en la ciudad de Santa Cruz. Un joven de 19 años perdió la vida tras ser arrollado por un camión cisterna que se encontraba estacionado en el lugar.

La víctima fue identificada como Freddy Martínez Rivera, estudiante, quien —según las primeras investigaciones— se encontraba descansando debajo del motorizado de alto tonelaje cuando el conductor reanudó la marcha sin percatarse de su presencia.

“El conductor Hugo A., de 47 años, con licencia de conducir, se encontraba estacionado y al retomar la conducción del camión cisterna, en circunstancias que aún se investigan, llegó a arrollar al peatón”, informó el director de Tránsito de la EPI Los Lotes, coronel Rodney López.

El hecho, ocurrido cerca de las 7:10 de la mañana, dejó una impactante escena: testigos registraron imágenes donde se observa una de las llantas del camión aún sobre parte del cuerpo de la víctima, quien vestía una polera negra y un pantalón jean del mismo color.

De acuerdo con el informe policial, el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyos resultados aún se esperan, y permanece aprehendido en celdas de Tránsito, mientras el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público. Se lo investiga por el presunto delito de homicidio en accidente de tránsito.

En las próximas horas, Hugo A., será puesto ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica.

 

