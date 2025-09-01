¡Tragedia en Perú! Cisterna boliviana con aceite vuelca, se incendia y su conductor muere

El fatal accidente se registró durante la tarde de este domingo 31 de agosto en el kilómetro 71 de la carretera Binacional, a la altura del sector Pampa Cuéllar, en Moquegua, Perú. Una cisterna boliviana cargada de aceite de soya sufrió un despiste y volcadura en la vía, lo que provocó un incendio de gran magnitud.

La emergencia fue reportada a la concesionaria Covisur, que dio aviso a los bomberos y unidades de Torata acudieron hasta la zona para sofocar el fuego y evitar una tragedia mayor.

Según confirmaron autoridades del lugar, el chofer de la cisterna perdió la vida durante el accidente, ya que habría quedado atrapado en la cabina al momento del accidente.

Durante el incidente, la densa humareda fue visible a varios kilómetros de distancia, y generó alarma entre transportistas y pobladores que circulaban por la vía.

Personal de bomberos logró sofocar el fuego e informaron que no se dañaron los canales de dotación de agua para riego, algo que también preocupaba a los comunarios, debido al derrame del aceite.

