Policial

“Me torturaron”; Menonita extorsionado por policías rechaza liberación de presuntos agresores

La víctima relató los momentos que vivió cuando fue extorsionado por los funcionarios policiales, dijo que lo amenazaron de muerte.

Silvia Sanchez

31/08/2025 21:20

Tras que se oficializará la liberación de tres efectivos policiales y un civil, acusados de privar de libertad y provocar lesiones a un ciudadano menonita, la defensa de la víctima indicó que apelarán a la determinación del juez.

El menonita que fue víctima de los policías, relató los duros momentos que vivió cuando fue extorsionado, aseguró que lo enmanillaron y amenazaron de muerte.

“Me enmanillaron, me pusieron una bolsa en la cabeza y luego otra, y me decían que me van a llevar a matar, eres estafador y no pagas a la gente, me dijeron, si nos vas a denunciar, aunque de aquí a 20 años, te vamos a matar decían, me torturaron y apuntaron con pistola a mi y mi esposa”, afirmó la víctima.

 

Reconoció que contaba con una deuda, pero que trataron de cobrarle un monto más elevado del que adeudaba.

“Debía una suma más pequeña de lo que me querían cobrar, tres veces más me querían cobrar, son gente contratada por otro menonita”, agregó.

 

La defensa de la víctima, aseguró que, con la liberación de los policías, su cliente se encuentra desprotegido.

 

