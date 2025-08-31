¿A qué se debe la baja del dólar digital? Esta es la explicación que da el INE

Una baja en la cotización paralela del dólar fue motivo de análisis por parte de economistas en el país, sin embargo, desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), su director, Humberto Arandia, explicó que la reducción se debe principalmente a tres factores.

Arandia recordó que el 15 de mayo, se tuvo una cotización de Bs 20 por dólar digital, y para este fin de semana, el indicador bajó a Bs 12,12.

“Encontramos tres factores: la mayor disponibilidad de divisas que se dan en el mercado producto de los saldos en balanza comercial positivos (más exportaciones que importaciones), la aprobación de presupuestos que ha permitido una mayor oferta de dólares y al mismo tiempo la reducción de la especulación”, afirmó Arandia en conferencia de prensa.

Aseguró que la cotización influye en la economía y los bolsillos de los bolivianos, afectando el nivel de precios de varios productos, y considera que la reducción se traducirá en “los próximos días en que la tasa de inflación tenga que ser menor que la observada en meses pasados”.

“Invito a todas las alcaldías del país a cumplir su rol constitucional de poder hacer revisiones, supervisiones en los mercados para evitar el agio y especulación porque en algunos productos claramente sus precios bajaron”, manifestó Arandia.

Mira la programación en Red Uno Play