¡De película! Así fue el rescate de un niño que subió a las vías de un monorriel

Un hecho que impactó y preocupó a los asistentes al Hersheypark de Pensilvania, Estados Unidos, donde un pequeño niño fue hallado caminando sobre una elevada vía de monorriel, corriendo riesgo de caer trágicamente.

Las personas que lograron ver al niño caminando sobre el monorriel se escandalizaron y desesperaron, pues el pequeño no se detenía y todos trababan de darle indicaciones para que se quedara quieto o se alejara a un lugar seguro.

Imágenes captadas por visitantes y compartidas en redes sociales mostraron que las vías del monorriel se encuentran a varios metros sobre el nivel del suelo y que una multitud se reunió debajo tratando de indicarle al menor la ruta más segura.

Finalmente, un hombre llegó a subir al techo contiguo de un edificio, abrió los brazos en hacía el niño y logró rescatarlo.

El menor había sido reportado como desaparecido alrededor 20 minutos antes de ser encontrado sobre las vías del monorriel, lo que activó la búsqueda por parte del personal del parque.

El niño fue reunido con su familia sin haber sufrido lesiones después del impresionante rescate.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play