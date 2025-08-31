Subió el precio de la carne de res y de pollo: Conoce la explicación de los comerciantes

En la ciudad de Santa Cruz, se registró un incremento en el precio de la carne de res y de pollo, comerciantes lamentan los costos altos, ya que la demanda en menor y sus ventas disminuyen considerablemente.

Por ejemplo, en el mercado Abasto, comerciantes indicaron que la carne de res subió en los últimos días.

“Los precios estamos con la segunda a 55, a 54, la primera estamos a 60 y 65. Lo que es la pollerita, 48 bolivianos. Después de las elecciones dos días se perdió carne, no había, en ningún matadero. Después de dos días ya aparecieron con nuevos precios”, afirmaron algunas comerciantes.

Señalaron que no les brindan una explicación certera acerca del incremento de precios, y creen que se trata por la falta de diésel y el tema del dólar.

“Lo que estaba a 38 llegó a 40 y 42 bolivianos. Nadie dice nada porque yo pienso al tema del diésel, porque el dólar está bajando” dijo otra de las comerciantes.

En cuanto a la carne de pollo, comerciantes reportan también un incremento, indican que el kilo se vende en 24 bolivianos.

“El pollo está a 24 bolivianos el kilo, está la pechuga 33 bolivianos el kilo, la pierna y muslo 27 y las alitas a 32 el kilo”, manifestaron comerciantes.

También indicaron que el precio de la carne de chancho registra precios altos, una situación que preocupa a las amas de casa, quienes aseguran que no tienen otra opción que comprar a un costo elevado.

