Aprehenden a un policía en Tarija acusado de intentar asesinar a su pareja, también funcionaria policial

Un policía con el grado de Sargento Primero, identificado como R.J.J. fue aprehendido acusado de Feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja, también funcionaria policial identificada como G.O.S.

Según el reporte preliminar, el hecho se registró en el barrio Luis de Fuentes de la ciudad de Tarija, y presuntamente se habría producido a raíz de una discusión entre la pareja, que tuvo como consecuencia un forcejeo entre ambos, llegando a chocar con un espejo, el cual terminó rompiéndose, provocando un corte en el cuello de la mujer.

La víctima, que tiene el grado de Sargento Mayor, fue auxiliada hasta la clínica Pro Salud Tabladita donde fue ingresada de emergencia con una hemorragia arterial de la carótida izquierda, y por la gravedad de la lesión, la misma ingresó a quirófano para una cirugía.

Tras conocerse el hecho, personal policial de la Epi Senac, procedió a la aprehensión de la pareja de la víctima, el cual fue trasladado a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Debido a las lesiones graves de la mujer, todavía no se pudo conocer su versión de los hechos, la misma continúa recibiendo atención médica y se espera un reporte oficial por parte de autoridades policiales.

