¡Sin límites! En medio de la crisis, amas de casa se las ingenian para emprender

Ante la persistente crisis económica que atraviesa el país, las ganas de seguir adelante y poder generar recursos económicos no se dejan de lado, y en redes sociales, compartieron la idea de un emprendimiento artesanal en la ciudad de La Paz.

El emprendimiento ofrece a la venta la tradicional llajua, pero molida en batán de piedra y se encuentra ubicado en Satélite, cerca de la parada de minibuses que se dirigen a la zona de San Pedro.

El video de la oferta que hace una mujer con la llajua, fue compartido en redes sociales, y muchos de los internautas destacaron la idea de la mujer.

La llajua forma parte de la gastronomía tradicional de nuestro país, un elemento que sirve de acompañamiento en nuestras deliciosas preparaciones.

