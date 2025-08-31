¡Terrible! Incendio forestal en Potosí provoca la muerte de una mujer

El terrible hecho se registró durante la noche de este sábado 30 de agosto en la comunidad Mojon Kasa, municipio de Toro Toro en Potosí, donde se reportó la muerte de una mujer en medio de un incendio forestal.

Según el reporte preliminar, personal policial fue alertado por la presencia de humo y fuego en la comunidad de Mojon Kasa, y llegó hasta el lugar para poder verificar la existencia de una persona sin vida, presuntamente, producto del incendio.

Tras la llegada del personal policial, una joven de 27 años de edad, relató que su madre de 46, había intentado sofocar el fuego, sin embargo, no pudo controlarlo y llegó a fallecer en el lugar.

Comunarios y familiares de la mujer, se opusieron al levantamiento legal del cadáver y se coordinaron trabajos para poder controlar la emergencia.

El caso se encuentra en proceso de investigación y se aguarda un reporte oficial por parte de la Policía.

