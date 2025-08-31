¿Un milagro? Una mujer en silla de ruedas se paró en el concierto de Shakira, así reaccionaron los fans

Ocurrió en la ciudad de México durante un concierto de la artista colombiana, una gran cantidad de fanáticos asistieron a uno de los conciertos de Shakira, pero una de ellas, rompió todos los límites con el objetivo de acercarse al escenario.

Una mujer, junto a sus amigas, ingresó en silla de ruedas al concierto, al ver esta situación y de manera solidaria, el resto de gente, le abrió paso y le permitieron acercarse un poco más hacia el escenario.

El video publicado en redes sociales, muestra a una mujer que supuestamente al llegar al espectáculo acudió empujada en una silla de ruedas. Sin embargo, poco después se levantó y se colocó sobre la silla para bailar y grabar, bloqueando parcialmente la visibilidad de quienes estaban detrás.

El momento fue grabado el pasado 26 de agosto y se viralizó en redes sociales, provocando indignación entre los asistentes y usuarios de TikTok.

En la grabación también se observa cómo ignora las protestas de otros espectadores que se molestaron al momento de que se paró sobre la silla de ruedas. Pero pese a los reclamos decidió hacer caso omiso y continuó disfrutando del espectáculo a la vista de los demás espectadores e incluso del personal de seguridad.

