¿Son pareja? Albertina Sacaca y Junior Mavity despiertan rumores de una relación amorosa

Los TikTokers compartieron varios videos juntos donde se los ve, bastante juntos.

Silvia Sanchez

30/08/2025 13:13

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Se encendieron las redes sociales en los últimos días con una posible relación amorosa entre Albertina Sacaca y Junior Mavity, ambos Tiktokers conocidos a nivel nacional e internacional.

Albertina y Junior protagonizaron varios videos juntos que titulan: “Siempre juntos…”, con lo que despertaron los rumores y provocaron más de 100.000 “me gusta” y miles de comentarios.

En los videos, los dos comparten momentos bastante entretenidos y con muestras de cariño, y entre los audios, uno de ellos dice: “la que se va a armar cuando sepan que estamos juntos”.

Sin embargo, la relación no ha sido confirmada, y se conoce que ambos mantienen una gran amistad, construida mediante las redes sociales.

Algunos de sus seguidores apoyan una posible relación entre Albertina y Junior, mientras que otros, aseguran que solo se trata de una estrategia para sumar visualizaciones y seguidores.

 

