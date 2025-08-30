¿Son pareja? Albertina Sacaca y Junior Mavity despiertan rumores de una relación amorosa

Los TikTokers compartieron varios videos juntos donde se los ve, bastante juntos.
30/08/2025 13:13
Se encendieron las redes sociales en los últimos días con una posible relación amorosa entre Albertina Sacaca y Junior Mavity, ambos Tiktokers conocidos a nivel nacional e internacional.
Albertina y Junior protagonizaron varios videos juntos que titulan: “Siempre juntos…”, con lo que despertaron los rumores y provocaron más de 100.000 “me gusta” y miles de comentarios.
En los videos, los dos comparten momentos bastante entretenidos y con muestras de cariño, y entre los audios, uno de ellos dice: “la que se va a armar cuando sepan que estamos juntos”.
Sin embargo, la relación no ha sido confirmada, y se conoce que ambos mantienen una gran amistad, construida mediante las redes sociales.
Algunos de sus seguidores apoyan una posible relación entre Albertina y Junior, mientras que otros, aseguran que solo se trata de una estrategia para sumar visualizaciones y seguidores.
