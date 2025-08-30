Velan a Claudia en medio de consternación y pedidos de justicia; fue apuñalada 37 veces por su pareja

Familiares de Claudia, la mujer que fue víctima de un brutal feminicidio en Potosí, realizaron el traslado de sus restos hasta Santa Cruz para realizar su velorio y entierro en la zona de la Villa Primero de Mayo.

Claudia Fernández, una joven madre cruceña de 30 años, fue víctima de feminicidio en una mina del departamento de Potosí.

Según se conoce, el crimen ocurrió el pasado martes en una comunidad minera, donde la víctima trabajaba como cocinera junto a su pareja, quien ahora es el principal acusado del asesinato.

Familiares de la víctima indicaron que Claudia fue atacada con extrema violencia, pues habría recibido 37 puñaladas, fue degollada y su rostro fue desfigurado.

La familia solicitó apoyo para poder trasladar el cadáver de Claudia desde Potosí a Santa Cruz, y ahora será velada en la zona de Primero de Mayo y enterrada este domingo.

Claudia Alejandra ahora deja en la orfandad a cuatro hijos, uno de ellos de 15 años, quien vivía con ella en el campamento minero, mientras que los otros tres menores están en Santa Cruz al cuidado de otros familiares.

La familia pide justicia y ahora brindarán cristiana sepultura en la zona donde residen.

Mira la programación en Red Uno Play