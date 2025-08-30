TEMAS DE HOY:
Abogado neutraliza a agresor familia asesinada Ruth Nina

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Increíble! Una patrulla se estrelló con una pared por perseguir a un delincuente

Video: Los policías no aseguraron el freno de mano del vehículo y este siguió avanzando sin conductor.

Silvia Sanchez

30/08/2025 11:09

Imagen referencial. Isstock
Bélgica

Escuchar esta nota

El insólito hecho se registró en Bélgica, cuando una patrulla policial terminó estrellándose contra la pared de un negocio, provocando alarma.

Los policías habían realizado la persecución de un presunto delincuente, y para poder atraparlo, descendieron del vehículo y empezaron a perseguirlo a pie.

Sin ningún ocupante, la patrulla continuó avanzando hasta chocar con la infraestructura, pues los policías no habían asegurado bien el freno de mano para que el vehículo se detenga por completo.

Autoridades de la región indicaron que se trató de un hecho desafortunado “que puede ocurrir en situaciones de alta tensión”.

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD