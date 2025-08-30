¡Increíble! Una patrulla se estrelló con una pared por perseguir a un delincuente

El insólito hecho se registró en Bélgica, cuando una patrulla policial terminó estrellándose contra la pared de un negocio, provocando alarma.

Los policías habían realizado la persecución de un presunto delincuente, y para poder atraparlo, descendieron del vehículo y empezaron a perseguirlo a pie.

Sin ningún ocupante, la patrulla continuó avanzando hasta chocar con la infraestructura, pues los policías no habían asegurado bien el freno de mano para que el vehículo se detenga por completo.

Autoridades de la región indicaron que se trató de un hecho desafortunado “que puede ocurrir en situaciones de alta tensión”.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play