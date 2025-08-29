TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando tercer implicado

Policial

El Alto: minibús que retrocedía atropelló a estudiante de ocho años

El menor se encontraba con uniforme colegial cuando fue embestido por el vehículo de transporte público.

Silvia Sanchez

29/08/2025 17:11

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

El hecho se registró en el Distrito 1 de la ciudad de El Alto, donde un minibús atropelló a un niño de 8 años cuando el motorizado retrocedía.

Según el reporte policial, el menor se encontraba en la parte posterior del motorizado y el conductor no se percató de su presencia antes de dar marcha atrás a su vehículo, y terminó provocándole algunas lesiones.

“Un menor de 8 años ha sido atropellado por un minibús, el cual realizaba una maniobra de retroceso y ha impactado al menor por la parte posterior”, informó el coronel Miguel Zambrana, director de Tránsito de El Alto.

El conductor fue arrestado y trasladado a celdas policiales mientras el Ministerio Público define su situación legal, en tanto, el menor fue trasladado hasta el hospital Agramont, donde recibe atención médica.

“El menos está en tratamiento, y determinar si el Ministerio Público se pronuncia por el caso, estimamos que el menor salía de un colegio cercano, por el horario, estaba de ida a la unidad educativa o de retorno a casa”, agrega el reporte policial.

El hecho se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades.

 

