Política

¡Salió en libertad! Así dejó Luis Fernando Camacho de la cárcel de Chonchocoro

El gobernador de Santa Cruz salió con la banda de autoridad y banderas cruceñas.

Silvia Sanchez

29/08/2025 14:23

Finalmente, después de cumplir con todo el trámite administrativo, Luis Fernando Camacho logró abandonar la cárcel de Chonchocoro.

Después de casi mil días de encierro, el gobernador electo de Santa Cruz, fue recibido por sus seguidores que lo aguardaban en afueras de la cárcel de Chonchocoro, y no dejaron de aplaudirlo y abrazarlo

Camacho aseguró que defenderá su departamento y no asumirá ninguna venganza, lamentó su privación de libertad y el no haber visto nacer y crecer a su pequeño hijo.

Ahora se trasladará hasta el departamento de Santa Cruz, donde lo aguardan con una masiva concentración.

