Video: así probaron las graderías para la fiesta de Ch’utillos en Potosí ¿Peligroso?

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y muchos cuestionaron una falta de seguridad para los jóvenes.

Silvia Sanchez

29/08/2025 12:57

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Potosí, Bolivia

Ante el inicio de la festividad de Ch’utillos y en honor a San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, autoridades municipales realizaron la inspección de las graderías que se armaron a lo largo del recorrido de la entrada folklórica.

Sin embargo, algo que llamó la atención a usuarios de redes sociales, fue la dinámica de prueba de las graderías, pues convocaron a un grupo de jóvenes universitarios, para que los mismos suban a la estructura y puedan simular la fiesta.

Los jóvenes, algunos con casco, empezaron a saltar sobre la gradería, con la finalidad de probar, que las estructuras estén bien reforzadas.

Tras que las imágenes se hicieran virales, internautas realizaron varias críticas a las pruebas desarrolladas, pues consideraron que se puso en riesgo la integridad de los jóvenes, en caso de que alguna estructura podría colapsar.

La festividad arranca este 29 de agosto con la Entrada Autóctona, y se espera la participación de más de 50 fraternidades.

Video:

 

