TEMAS DE HOY:
Atropellada Familia Vela Proyecto de ley

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Intentó alcanzar a su gato que caminaba por una cornisa y terminó cayendo desde el tercer piso

Una mujer fue trasladada de emergencia al hospital y la mascota fue rescatada ilesa por los Bomberos.

Silvia Sanchez

28/08/2025 13:30

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

El hecho se registró en la ciudad de Córdoba en Argentina, donde una mujer tuvo miedo de que su mascota, un gatito, sufra un accidente, sin embargo, ella terminó cayendo desde el edificio al intentar rescatarlo.

El animalito había salido del departamento y caminaba por la cornisa del edificio, fue en ese instante que la mujer de 32 años intentó alcanzarlo, pero ella sufrió una caída y tuvo que ser trasladada hasta un hospital de manera urgente.

La mujer perdió el equilibrio y cayó desde el tercer piso hasta el balcón del primer piso, lo que le provocó graves lesiones, por su parte, fue rescatado ileso por los Bomberos.

Personal de emergencia atendió a la mujer que quedó atrapada en el balcón del primer piso, y la sacaron en una camilla para estabilizarla, tras la revisión médica, el reporte indica que sufrió fracturas en la pelvis y el hombro.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD