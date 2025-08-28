Intentó alcanzar a su gato que caminaba por una cornisa y terminó cayendo desde el tercer piso

El hecho se registró en la ciudad de Córdoba en Argentina, donde una mujer tuvo miedo de que su mascota, un gatito, sufra un accidente, sin embargo, ella terminó cayendo desde el edificio al intentar rescatarlo.

El animalito había salido del departamento y caminaba por la cornisa del edificio, fue en ese instante que la mujer de 32 años intentó alcanzarlo, pero ella sufrió una caída y tuvo que ser trasladada hasta un hospital de manera urgente.

La mujer perdió el equilibrio y cayó desde el tercer piso hasta el balcón del primer piso, lo que le provocó graves lesiones, por su parte, fue rescatado ileso por los Bomberos.

Personal de emergencia atendió a la mujer que quedó atrapada en el balcón del primer piso, y la sacaron en una camilla para estabilizarla, tras la revisión médica, el reporte indica que sufrió fracturas en la pelvis y el hombro.

