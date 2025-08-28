Fatal accidente en Sucre: Conoce la lista de pasajeros heridos y un fallecido del micro que se embarrancó

Tras que se conocieran detalles del terrible accidente que sufrió un vehículo de transporte público, finalmente, autoridades dieron a conocer la lista de las personas que iban como pasajeros y resultaron heridas, uno de ellos perdió la vida.

Las personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital Santa Bárbara en Sucre, donde reciben atención médica, cuentan con golpes, fracturas y diferentes lesiones.

Lista de pasajeros heridos:

Carla Alison Mamani Saavedra de 17 años, presenta golpes en la cabeza y fue sometida a cirugía.

Luis Martínez de 58 años, de igual manera presenta politraumatismo y un golpe leve en la cabeza, además de una fractura de pie.

Maritza Condori de 33 años, también presenta politraumatismo y se encuentra en observación.

Persona fallecida

Luis Flores de 81 años

El conductor del micro también resultó herido y fue atendido de manera urgente.

Según los antecedentes del hecho, el accidente ocurrió en la avenida Madre de Dios, cruce de ingreso al barrio América, ciudad de Sucre, donde un vehículo particular llega a colisionar con el micro, y tras el choque, el motorizado que brinda servicio público, terminó embarrancado aproximadamente 7 metros de profundidad en un lote baldío.

El vehículo particular circulaba con cuatro personas a bordo, fueron arrestados con fines investigativos.

