“Casi me decapito”; Joven estuvo a punto de perder la vida en un accidente con su ropa

El hecho ocurrió en Australia, una joven sufrió un problema de salud tras sufrir un accidente con una prenda de vestir, se trata de una joven influencer de moda que cuenta con un emprendimiento de alquiler de vestidos.

Todo pasó, cuando la joven asistió al evento inaugural de un negocio local, y lucía un vestido negro y una bufanda larga y cuando intentó subirse a un vehículo para retirarse del lugar, fue que tuvo el accidente.

La joven no se había percatado de que la bufanda negra, de bastante largo, se había quedado afuera del vehículo, es así que encendió su auto y, al avanzar, su bufanda se enganchó debajo del coche y quedó enredada brevemente en una rueda.

A raíz de este hecho, la bufanda tiró de su cuello de forma violenta y le causó una importante herida en la piel por la fricción. Afortunadamente, el vehículo se detuvo a tiempo y el hecho no pasó a mayores.

"Casi me decapito al haberme enredado la bufanda debajo de mi auto cuando volvía a mi casa", escribió la joven mediante un posteo en su cuenta de TikTok.

