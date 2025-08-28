TEMAS DE HOY:
Policial

¡Robo millonario en Cochabamba! Delincuentes ingresaron a una ferretería y se llevaron la caja fuerte

La Felcc ejecutó allanamientos en la Zona Sur de Cochabamba, secuestró vehículos y detuvo a tres hombres y una mujer.

Red Uno de Bolivia

27/08/2025 21:33

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un robo millonario sacudió a Cochabamba, luego de que una ferretería ubicada en la avenida Blanco Galindo fuera despojada de más de 900 mil bolivianos y otros artículos de valor. Según el reporte, los delincuentes se llevaron incluso la caja fuerte del negocio.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, aunque se dio a conocer este miércoles, tras un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que allanó una vivienda en la Zona Sur de la ciudad.

Durante la intervención, la Policía secuestró varios vehículos y aprehendió a cuatro personas, tres hombres y una mujer, que fueron trasladados a las celdas de la Felcc.

Los motorizados recuperados permanecen bajo custodia en las instalaciones de la fuerza anticrimen, en el Circuito Bolivia.

El caso continúa en proceso de investigación, y se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre la autoría y el modus operandi de los implicados.

 

