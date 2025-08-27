¡Indignación! Roban corona de la virgen y objetos de valor histórico en iglesia de Oruro

Un robo fue reportado este miércoles en la iglesia colonial Santa Bárbara de Sepulturas, en el departamento de Oruro, donde delincuentes sustrajeron la corona de la virgen, candelabros de bronce y otros objetos de valor.

Según la denuncia realizada por los cuidadores del templo, los autores del hecho forzaron la puerta de madera principal para ingresar al interior y llevarse las piezas.

Los objetos robados serían de data antigua, según los primeros reportes, y poseen un alto valor histórico y religioso para la comunidad.

La iglesia estaba bajo el cuidado de dos personas, quienes detectaron el robo durante la jornada y notificaron a las autoridades locales.

Personal de la Policía Boliviana se desplazó hasta el lugar para iniciar el proceso de investigación. Aunque la iglesia no cuenta con cámaras de vigilancia, se espera que la recolección de testimonios y otros indicios ayuden a identificar a los responsables.

