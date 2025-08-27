TEMAS DE HOY:
Agresión presunto ladrón investigan deceso accidente de tránsito

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Indignación! Roban corona de la virgen y objetos de valor histórico en iglesia de Oruro

Delincuentes ingresaron a la iglesia colonial de Sepulturas y se llevaron piezas de valor histórico y religioso. La Policía inició la investigación.

Silvia Sanchez

27/08/2025 16:51

Foto Red Uno
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un robo fue reportado este miércoles en la iglesia colonial Santa Bárbara de Sepulturas, en el departamento de Oruro, donde delincuentes sustrajeron la corona de la virgen, candelabros de bronce y otros objetos de valor.

Según la denuncia realizada por los cuidadores del templo, los autores del hecho forzaron la puerta de madera principal para ingresar al interior y llevarse las piezas.

Los objetos robados serían de data antigua, según los primeros reportes, y poseen un alto valor histórico y religioso para la comunidad.

La iglesia estaba bajo el cuidado de dos personas, quienes detectaron el robo durante la jornada y notificaron a las autoridades locales.

Personal de la Policía Boliviana se desplazó hasta el lugar para iniciar el proceso de investigación. Aunque la iglesia no cuenta con cámaras de vigilancia, se espera que la recolección de testimonios y otros indicios ayuden a identificar a los responsables.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD