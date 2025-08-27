¡Urgente! Reportan embarrancamiento de un micro en Sucre: hay heridos

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 27 de agosto en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, cuando un micro de servicio público se embarrancó, dejando al menos una persona fallecida y varios heridos.

Según un reporte preliminar, el hecho ocurrió en la zona de Alto Prosperina, donde un vehículo del Sindicato Sucre, correspondiente a la línea A, circulaba con pasajeros al momento del incidente.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar para realizar labores de rescate y atención médica. Hasta el momento se reporta una posible víctima fatal, aunque no se ha confirmado su identidad.

El siniestro movilizó también al personal de la Dirección de Tránsito, que se encuentra investigando las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play