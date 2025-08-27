Camacho volverá a Santa Cruz y desata alegría entre sus seguidores

¡“Se hizo justicia”! es el grito de una gran cantidad de gente que se reúne en la plaza 24 de septiembre de la ciudad de Santa Cruz, quienes celebran la libertad del gobernador electo Luis Fernando Camacho.

“Ahora sí empezaos a creer en la justicia de nuevo, y a partir de ahora vemos que la justicia actúa como tenía que actuar hace tiempo”, dijo uno de los vecinos.

La población cruceña que se reunió en la plaza principal, compartió una olla común de majadito, recordando la solidaridad que Camacho tenía mientras trabajaba por esa región y su desarrollo.

En calles y avenidas del centro de Santa Cruz, también flamean banderas cruceñas, y celebran sonando las bocinas de los vehículos, la mayoría coincide al señalar que la justicia “en esta ocasión actúa de manera justa y respetando los derechos de las personas”.

El próximo viernes, se espera el arribo de Luis Fernando Camacho hasta la ciudad de Santa Cruz, y se conoce que retomaría funciones como gobernador del departamento.

