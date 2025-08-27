¡Trágico! Dos personas mueren atropelladas mientras cambiaban un neumático en la ruta Potosí-Sucre

El terrible accidente se registró durante la madrugada a la altura del cruce al santuario de Manquiri, en la carretera que une Potosí con Sucre, donde los ocupantes de una camioneta se detuvieron para poder realizar un cambio del neumático del motorizado.

Tres personas iban a bordo del vehículo, descendieron para poder realizar el trabajo mecánico, y repentinamente se vieron sorprendidos por otro motorizado que los embistió, provocando la muerte de dos de ellos, el tercer ocupante, fue auxiliado a un centro de asistencia médica.

Según se conoce, la camioneta había presentado un desperfecto en una de las llantas del lado izquierdo, y cuando empezaron a trabajar, ocurrió la tragedia.

La Policía en Potosí inició con el proceso de investigación, y desde la Dirección de Tránsito, se confirmó que las víctimas fatales son el conductor del motorizado y una joven, el tercer ocupante continúa hospitalizado, los tres tendrían relación familiar.

“Mientras realizaban el cambio de la llanta la vagoneta las atropella a las personas”, indicó el director de Tránsito al medio local El Potosí.

Ahora el hecho se encuentra en proceso de investigación y se busca responsabilidades.

