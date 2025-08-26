¡Terrible! Detectan el primer caso humano de gusano “come carne”

Autoridades sanitarias de Estados Unidos detectaron el primer caso humano en el país del gusano “come carne” ó barrenador del Nuevo Mundo en una persona en Maryland, quien había regresado recientemente de un viaje a El Salvador, informaron desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El paciente, quien ya ha recibido atención médica, fue afectado por un parásito carnívoro que generalmente afecta a la fauna silvestre.

¿Qué es el gusano “come carne” y cómo afecta a humanos?

Son larvas de mosca que se introducen en heridas abiertas de animales de sangre caliente y se alimentan de tejido vivo, avanzando como un tornillo en la carne. Si no se tratan, las infestaciones pueden ser mortales tanto en animales como en humanos.

Hasta ahora este parásito había afectado principalmente al ganado, siendo excepcional la infestación de personas.

El tratamiento médico, en estos casos, generalmente se resuelve con un tratamiento que consiste en retirar manualmente las larvas y desinfectar las heridas.

Afortunadamente, el paciente se recuperó sin haber infectado a otras personas o animales. Sin embargo, el caso encendió las alarmas de las autoridades sanitarias.

Como medida preventiva, Estados Unidos mantiene restringida desde noviembre de 2024 la importación de ganado mexicano destinado a engorda y sacrificio.

