¡Terrible! Hombre se llevaba a la hija de su vecina para ‘ver películas’, pero la agredía sexualmente

El terrible hecho se registró en una localidad de Yacuiba en Tarija, donde un hombre de 55 años fue aprehendido al ser acusado de violar a una niña de 6 años, hija de su vecina, ahora el Ministerio Público solicita su detención preventiva.

Según se explicó, el hombre tomaba contacto con la madre de la menor y la convencía de confiársela para que ‘pudiera ver televisión y películas’ en su domicilio, sin embargo, aprovechaba para abusar de la niña.

La agresión sexual se habría registrado en dos oportunidades, y en la segunda ocasión, la madre logró descubrir el hecho, tras notar un cambio en el comportamiento de la niña, fue entonces que la pequeña contó lo ocurrido.

El hombre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, y en las próximas horas se esperan resultados de la audiencia de medidas cautelares.

