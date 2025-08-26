TEMAS DE HOY:
Atraco Tragedia en Totora Doble crimen en Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Hombre se llevaba a la hija de su vecina para ‘ver películas’, pero la agredía sexualmente

El sujeto convencía a la madre de confiarle a su hija de 6 años, ahora está aprehendido.

Silvia Sanchez

26/08/2025 14:36

Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

El terrible hecho se registró en una localidad de Yacuiba en Tarija, donde un hombre de 55 años fue aprehendido al ser acusado de violar a una niña de 6 años, hija de su vecina, ahora el Ministerio Público solicita su detención preventiva.

Según se explicó, el hombre tomaba contacto con la madre de la menor y la convencía de confiársela para que ‘pudiera ver televisión y películas’ en su domicilio, sin embargo, aprovechaba para abusar de la niña.

La agresión sexual se habría registrado en dos oportunidades, y en la segunda ocasión, la madre logró descubrir el hecho, tras notar un cambio en el comportamiento de la niña, fue entonces que la pequeña contó lo ocurrido.

El hombre fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, y en las próximas horas se esperan resultados de la audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD