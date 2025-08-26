TEMAS DE HOY:
¡De no creer! Jugaron ‘piedra, papel o tijera’ para decidir quien se estacionaba

[Video] El conductor perdedor aceptó su derrota y tuvo que retirarse del estacionamiento.

Silvia Sanchez

26/08/2025 13:12

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Un sitio de estacionamiento, muchas veces es muy difícil de encontrar, sobre todo en zonas con mucha afluencia de gente y de vehículos, y aunque en algunas ocasiones, se ha visto peleas por un espacio, en esta oportunidad, los conductores de dos motorizados definieron quien se estacionaba, de una manera más divertida.

La escena se registró en una céntrica calle en Argentina, cuando dos conductores que buscaban durante varios minutos un lugar libre para estacionar, encontraron el mismo espacio disponible.

Los conductores, lejos de pelear o discutir, decidieron resolverlo jugando al clásico “piedra, papel o tijera”.

La escena fue filmada por un testigo y rápidamente se volvió viral en redes, donde muchos destacaron el ingenio y buena onda para evitar un conflicto mayor.

