¡Abraza a tu abuelito! Hoy es Día del Adulto Mayor en Bolivia ¿Por qué es importante esta fecha?

Cada 26 de agosto se recuerda el Día del Adulto Mayor en Bolivia, instituido primero por el Decreto Supremo 1421 de 17 de diciembre de 1948.

Posteriormente fue ratificado con la declaración de esta fecha como "Día de la Dignidad del Adulto Mayor" con la Ley General de las Personas Adultas Mayores, promulgada en 2013.

En esta importante fecha, los adultos mayores recuerdan que existen 10 principios que deben ser cumplidos, como el derecho a la asistencia, al albergue, el sustento, al vestido, al bienestar físico y moral, al recreo, al trabajo, al sosiego, a la consideración y a funerales.

Por otra parte, en 1992 las Naciones Unidas definieron los principios más importantes a favor de las personas mayores. Estos se clasificaron en cinco temas principales: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.

Recordando su aporte a la sociedad durante su juventud, diversas instituciones hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles del Estado, para sumar esfuerzos y hacer realidad el ejercicio del derecho de vivir una vejez digna con calidad y calidez humana.

El Día del Adulto Mayor es una fecha donde se rinde homenaje y reconocimiento a las personas de avanzada edad, un día elegido para agradecer a todos esos hombres y mujeres que nos siguen regalando verdaderas lecciones de vida.

