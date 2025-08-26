¡Atención La Paz! Estas calles serán cerradas hasta el 15 de septiembre por diversos trabajos

Por un lapso de 20 días, a partir de este martes, se cierran las calles Ballivián y Loayza, en el centro de la ciudad de La Paz, para efectuar trabajos de renovación del sistema de alcantarillado, informó la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).

“La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento informa a la población sobre el cierre total de la calle Ballivián entre calles Yungas y Loayza, debido a trabajos por renovación de alcantarillado. Del 26 de agosto al 15 de septiembre”, señala la empresa mediante un comunicado institucional.

En el mismo tiempo, se cerrará también la calle Loayza, entre Camacho y Mariscal Santa Cruz (El Prado), por la renovación del alcantarillado sanitario.

Explicaron que la red de alcantarillado en este sector es de data antigua, y contaría con materiales inadecuados y obsoletos.

Epsas pide paciencia y comprensión a los usuarios y población en general, solicitó tomar previsiones, planificar rutas alternativas y respetar la señalización para evitar congestionamiento vehicular.

