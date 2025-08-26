TEMAS DE HOY:
Niña de tres años llora por su mamá Hombre agredido robo auto

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención La Paz! Estas calles serán cerradas hasta el 15 de septiembre por diversos trabajos

El anuncio fue realizado por Epsas, que desarrolla la renovación del sistema de alcantarillado.

Silvia Sanchez

26/08/2025 11:28

Foto Epsas
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Por un lapso de 20 días, a partir de este martes, se cierran las calles Ballivián y Loayza, en el centro de la ciudad de La Paz, para efectuar trabajos de renovación del sistema de alcantarillado, informó la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).

“La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento informa a la población sobre el cierre total de la calle Ballivián entre calles Yungas y Loayza, debido a trabajos por renovación de alcantarillado. Del 26 de agosto al 15 de septiembre”, señala la empresa mediante un comunicado institucional.

 

En el mismo tiempo, se cerrará también la calle Loayza, entre Camacho y Mariscal Santa Cruz (El Prado), por la renovación del alcantarillado sanitario.

Explicaron que la red de alcantarillado en este sector es de data antigua, y contaría con materiales inadecuados y obsoletos.

Epsas pide paciencia y comprensión a los usuarios y población en general, solicitó tomar previsiones, planificar rutas alternativas y respetar la señalización para evitar congestionamiento vehicular.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD