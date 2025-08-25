Patrullaje militar logra evitar la propagación de incendios forestales en el Parque Tunari

En las últimas horas, una patrulla de bomberos forestales conformados también por personal militar, logró controlar al menos 3 pequeños incendios en el Parque Nacional Tunari del departamento de Cochabamba.

Los militares que fueron desplazados al Parque Nacional Tunari desde el domingo, por instrucción del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas tienen la misión de realizar un patrullaje preventivo a lo largo de esta área protegida durante una semana.

Un informe preliminar da cuenta que el fuego habría sido iniciado por personas inescrupulosas mientras que en el camino de acceso a la cima del Parque Tunari fueron encontrados árboles caídos que bloqueaban dicho acceso.

De igual forma, desde la Alcaldía Municipal de Cochabamba, se informó que los incendios registrados durante el fin de semana afectaron aproximadamente 1.000 metros cuadrados de superficie.

El personal de la Unidad de Gestión de Riesgos ejecutó labores de enfriamiento en la zona y continuará con el monitoreo mediante cámaras térmicas para prevenir posibles reactivaciones y atender cualquier emergencia de manera inmediata, según se informó desde el municipio.

“Lamentablemente no se tiene responsables directos por estos incendios que se han producido. Mediante la instancia correspondiente, el Parque Nacional está haciendo las investigaciones correspondientes y una vez dada con ellos se dará la sanción según la normativa vigente”, explicó el jefe de la UGR, Dennis Rosales.

Asimismo, Rosales recordó que, en el marco de la temporada seca, la brigada de bomberos forestales mantiene un servicio permanente de atención de emergencias las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Mira la programación en Red Uno Play