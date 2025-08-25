“Me dolió sacarme la peluca y el maquillaje”: famosas de 'La Gran Batalla' relatan su experiencia en la competencia

Tras el desarrollo de la primera semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, algunas de las participantes contaron parte de su experiencia en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Este domingo 24 de agosto, seis equipos estuvieron presentes en el escenario, y en El Mañanero, las participantes mujeres, contaron su experiencia.

“Fue una experiencia hermosa, yo me metí tanto en el personaje, que después de que hicieron las devoluciones, yo seguía en personaje con la mirada seria, y me llamó mi papá y me preguntó qué, porque estaba enojada, así que una disculpa a todos, porque no estaba enojada, disfruté mucho la experiencia, me dolió mucha sacarme el maquillaje y la peluca, tengo las rodillas moreteadas, pero es parte de esto”, contó con mucho entusiasmo Adry Vargas, que interpretó a Jennifer López.

Por su parte, Ornella Arredondo señaló que tuvo algunas dificultades durante su presentación, sobre todo en el tema del manejo de micrófono y del escenario.

“Me encantó la canción y no la había escuchado nunca, sentí la canción, me corrigieron el manejo del micrófono, y es realmente difícil agarrar el micrófono, cantar y bailar”, afirmó Ornella.

De la misma manera, Luz López habló de su papel durante su interpretación de Karol G, “teníamos las emociones a flor de piel, me tocó Karol G y ella es sensual, me encantó todo, el escenario, la producción detrás de cada canción y los ensayos, es una nueva experiencia”, afirmó.

Con la presentación del pasado domingo, se concluyó con la ronda de presentación de los 20 equipos en competencia, a partir de este lunes, ya se iniciará con las calificaciones que podrán dar lugar a las galas de eliminación, jornadas esperadas por el público y que llenan de nerviosismo a los participantes.

