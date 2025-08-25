TEMAS DE HOY:
Comunidad

Subió el precio del 'taque' de hoja de coca, comerciantes dicen que ahora cuesta el doble

Vendedores aseguran que el incremento se debe a la falta de lluvias y bajas temperaturas.

Silvia Sanchez

25/08/2025 14:50

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Comerciantes del departamento de La Paz se vieron sorprendidos con el precio del taque de la hoja de coca, que, de acuerdo a su variedad, habría incrementado en casi el doble de su precio normal.

Según explicaron los comerciantes, el costo del taque de coca alcanzó niveles históricos.

“El precio se duplicó, la hojeada cuesta Bs. 5.900, la mediana Bs. 4.900 y común Bs. 4.400”, señaló una de las vendedoras.

 

Algunos de los compradores, lamentaron que el precio haya incrementado, “antes era a Bs. 40 la libra, ahora se duplicó, está caro”, aseguraron.

Entre algunas de las explicaciones sobre el incremento en el precio de venta, los comerciantes señalaron que se debe a una falta de lluvias y las bajas temperaturas, lo que evitó la producción esperada de todos los años.

 

 

