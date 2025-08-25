Esto es lo que dice el instructivo para todos los TDJ del país

Durante la mañana de este lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió el Instructivo N°19/2025, que dispone la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas.

“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, proceden a la organización de jornadas de verificación del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado y7o tribunal de cada distrito, mismas que deberán ser coordinadas”, señala parte del instructivo.

El Instructivo va dirigido a todos los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo computable de 24 horas desde la notificación, además, ordena que, si un proceso se lleva adelante en un distrito judicial y se cumple la medida de detención en un lugar diferente, el procesado deberá ser trasladado al lugar de radicaría de proceso o en su defecto y de manera excepción hacer uso de medios virtuales tecnológicos.

También se explica que estas jornadas, deberán realizarse de manera coordenada con el Ministerio Público, Defensa Pública y Régimen Penitenciario, además de otras instituciones.

