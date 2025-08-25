¿Qué dijo Nodal? Cazzu sorprende con su regreso a la plataforma OnlyFans

La cantante argentina Cazzu, ex pareja de Christian Nodal y madre de su hija Inti, sorprendió con el anuncio de su retorno a la plataforma OnlyFans, donde compartirá contenido exclusivo a cambio de una suscripción mensual de 10 dólares.

El aviso lo realizó a través de sus historias de Instagram, acompañado de una imagen sugerente frente al espejo.

La artista explicó que retoma este espacio como parte de una estrategia personal y profesional que reafirma su independencia en medio de una etapa de cambios.

La publicación de la artista no pasó desapercibida en redes sociales, pues además de la fotografía con la que acompañó el anuncio, escribió un mensaje contundente: “I’m back bitches”, acompañado de su link a la plataforma azul, confirmando así el tipo de material que sus seguidores podrán esperar.

Según medios locales, esta decisión también responde a cuestiones financieras, ya que Cazzu ha manifestado inconformidad con la pensión fijada para su hija. Aunque en un inicio solicitó 135 mil dólares mensuales, el acuerdo se estableció en siete mil, cantidad que considera insuficiente para cubrir los gastos reales de la niña.

No es la primera vez que la cantante incursiona en OnlyFans. Su primera experiencia ocurrió en noviembre de 2020, cuando sorprendió al anunciar su perfil en la plataforma. En aquella ocasión alcanzó más de 21 mil “me gusta” y se estima que generaba ingresos de hasta 21 mil dólares mensuales.

Sin embargo, en abril de 2022 dejó de actualizar la cuenta, en medio de rumores sobre el inicio de su relación con Christian Nodal. En julio de ese año, aclaró en redes sociales que su perfil se encontraba inactivo desde hacía meses.

